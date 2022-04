Landkreis Landsberg

vor 34 Min.

IPPNW-Sprecher Lerch: „Stehen vor dem Abgrund eines Atomkriegs“

Plus Die IPPNW kämpft für eine Welt ohne Atomwaffen. In Landsberg gibt es bald einen großen Kongress. Regional-Sprecher Dr. Wolfgang Lerch beunruhigt die Lage in der Ukraine.

Von Dominik Stenzel

Bis zu seinem Ruhestand betrieb Dr. Wolfgang Lerch (68) eine Allgemeinarztpraxis in der Spöttinger Straße in Landsberg. Aktuell ist er der Sprecher der hiesigen IPPNW-Regionalgruppe (Name der deutschen Sektion: IPPNW Deutschland – Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.). Im Stadttheater findet vom 17. bis 19. Juni der Jubiläumskongress zum 40-jährigen Bestehen der deutschen Sektion statt – aufgrund des Ukraine-Kriegs sind die Themen der Friedensbewegung präsenter denn je. Im Interview verrät Dr. Lerch, was die Besucherinnen und Besucher erwartet – und warnt eindringlich vor einer weiteren Eskalation des Konflikts in der Ukraine.

