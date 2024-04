Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Ist das Bürgergeld ein Grund dafür, dass manche nicht arbeiten?

Plus Unsere Redaktion geht einem Klischee auf den Grund. Was sagen Arbeitgeber zum Thema? Ein Gastwirt hatte eine Bewerbung von einem Koch, der im Homeoffice arbeiten wollte.

Fachpersonal und Servicekräfte dringend gesucht. Das liest man gerade an jeder Ecke. Es ist das Stammtischthema in der Gastronomie, und viele haben eine ganze eigene Meinung, in welchem Zusammenhang das mit dem Bürgergeld steht: Schadet es bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil potenzielle Arbeitskräfte lieber nicht arbeiten, als für wenig Geld zu arbeiten? Ein gängiges Klischee seit der Erhöhung des Bürgergelds. Aber stimmt es auch? Das LT hat bei Betrieben in der Gastroszene nachgefragt und erklärt, was das Bürgergeld genau ist und wer es bekommt.

Viele Betriebe suchen dringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Viele Branchen suchen momentan händeringend nach Personal, ein Beispiel ist die Gastronomie. Ob nun das Vogelhäusl von Dieter Bönsch oder die Gaststätten mit Biergarten. Überall gibt es Aushänge an den Fenstern. Viele Betriebe fangen den Personalmangel damit auf, dass die ganze Familie arbeitet. Im Domus Mea arbeiten zwei Cousins als Chefs (Koch und Oberkellner) und viele Verwandte. Die Familie kommt aus Sizilien. Auch im Daizu hilft die Familie, und in der Waldwirtschaft Sandau war das bisher genauso. Doch was tun, wenn man keine große Familie hat?

