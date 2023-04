Jahrzehntelang ehrenamtlich für die Gesellschaft im Einsatz

Plus Der Kreis Landsberg zeichnet Personen aus, die 40 oder gar 50 Jahre Dienst in einer Hilfsorganisation wie dem Bayerischen Roten Kreuz oder der Feuerwehr leisten.

Wer 40 oder gar 50 Jahre im aktiven Dienst einer Hilfsorganisation wie der Wasserwacht, dem Bayerischen Roten Kreuz oder der Feuerwehr ist, ist quasi während seiner gesamten erwachsenen Lebenszeit ehrenamtlich für die Gesellschaft im Einsatz. Für diese ganz besonderen Menschen veranstaltete der Landkreis Landsberg einen Ehrungsabend mit Verleihung des Ehrenzeichens, handgemachter Blasmusik von der Musikkapelle Pflugdorf-Stadl und einem Büfett, das keine Wünsche offen ließ.

Sage und schreibe 67 Ehrungen durfte die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler vornehmen. 60 davon entfielen auf 40, sieben auf 50 Jahre im Ehrenamt; unter diesen Geehrten befand sich auch der ehemalige Kreisbrandrat Johann Koller. Wie sehr diese früheren Zeiten noch geprägt waren von Rollenteilung zwischen Mann und Frau, was dazu führte, dass sich eher die Männer langfristig ehrenamtlich engagierten, zeigte sich am weiblichen Anteil der zu Ehrenden: mit Claudia Bentenrieder von der Feuerwehr Winkl und Andrea Wessely von der Wasserwacht Dießen fanden sich lediglich zwei Frauen auf der langen Ehrungsliste.