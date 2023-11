Jetzt endgültig: Grüne verlieren Sitz im Verwaltungsrat des Klinikums

Der Landsberger Kreistag bestimmt Florian Zarbo von den Freien Wähler als Peter Satzgers Nachfolger im Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums. Von den Grünen kommt Kritik.

Im Juni hat Kreisrat Peter Satzger (Grüne) seinen Sitz im Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums nach gut neun Jahren aus beruflichen Gründen abgegeben. Nun ist der Kreistag einer Empfehlung des Kreisausschusses gefolgt und hat Florian Zarbo von den Freien Wählern als seinen Nachfolger bestimmt. Aus der Grünen-Fraktion gibt es daran deutliche Kritik.

Deren Vorsitzende Renate Standfest hatte sich im Kreisausschuss selbst als Nachfolgerin von Satzger ins Spiel gebracht, bekam bei der Abstimmung aber keine Mehrheit (5:8 Stimmen). Das Gremium sprach sich stattdessen auf Vorschlag von Herbert Kirsch ( Freie Wähler) mit 9:4 Stimmen für seinen Fraktionskollegen Florian Zarbo aus Dießen als neues Mitglied im Verwaltungsrat des Klinikums aus.

Erstmals sei bei einem Vorschlag zur Nachfolgeregelung im Verwaltungsrat keine Entscheidung nach Proporz verfolgt worden, sagte Standfest im Anschluss gegenüber unserer Redaktion. In ihren Augen wird eine Gelegenheit genutzt, ein Grünen-Mitglied aus dem Gremium herauszuhalten. "Sonst wäre kein Gegenvorschlag gekommen", so Standfest.

Landrat Eichinger: "Der Kreisausschuss ist keine Hintertür"

In der Sitzung des Kreistags erneuerte sie ihre Kritik. Dabei machte sie deutlich, dass sie Florian Zarbo zwar sehr schätze. Es gehe ihr jedoch vielmehr darum, ob mit tradierten Regeln gebrochen werde. Die Besetzung von Ausschüssen erfolge aus den Reihen des Kreistags nach dem Proporz, also dem demokratischen Prinzip des Wählerwillens. "Für den Verwaltungsrat gilt das nicht zwingend, aber der Landsberger Kreistag hat dies seit jeher so gehandhabt und auch wir alle haben uns bei der konstituierenden Sitzung einstimmig für dieses Verfahren entschieden", so Standfest. Daniela Groß von den Grünen bemängelte, dass das Tischtuch nach dem Streit im Verwaltungsrat gerade erst wieder zusammengeflickt worden sei. Kein Mitglied der Grünen-Fraktion als Nachfolgerin oder Nachfolger zu installieren sei rechtlich in Ordnung, aber "nicht anständig".

Monika Groner kritisierte, dass "durch die Hintertür" ein Kandidat eingebracht worden sei. Landrat Thomas Eichinger (CSU) entgegnete: "Der Kreisausschuss ist keine Hintertür." Der Kreistag sprach sich am Ende mit 30:19 Stimmen für Florian Zarbo als neues Mitglied im Verwaltungsrat aus und folgte der Empfehlung. Herbert Kirsch hatte zuvor nochmals betont, dass er den Dießener Zarbo wegen seiner fachlichen Eignung vorgeschlagen hatte. Außerdem verwies er auf den unlängst erfolgten Wechsel des Verwaltungsratsmitglieds Jonas Pioch von den Freien Wählern zur SPD. Der Proporz sei also bereits gestört gewesen.

Lesen Sie dazu auch