Im Landkreis Landsberg gibt es jetzt Bänke speziell zum Ratschen

Plus Wer einsam ist oder nur einen Gesprächspartner sucht, kann sich in mehreren Gemeinden auf Ratschbänke setzen. Aber: Wer nutzt eigentlich noch die Mitfahrbank?

Ein Ort zum Sitzen und Reden: Die „Ratschbank“ soll ein Zeichen gegen Einsamkeit setzen und ein Ort der Begegnung sein. In mehreren Gemeinden im Landkreis Landsberg werden derzeit geeignete Sitzbänke ausgewählt, die durch eine Tafel mit der Aufschrift „Ratschbank“ gekennzeichnet wird. Wer sich darauf setzt, lädt andere auf ein Gespräch ein und stellt sich auch selbst als Gesprächspartner zur Verfügung. Unsere Redaktion hat sich stellvertretend in Utting umgehört, wo seit ein paar Tagen im Summerpark eine solche Bank steht und stellt die Frage nach einer anderen Bank-Aktion: der Mitfahrbank.

Ein Ort der Begegnung soll sie sein, die Ratschbank im Summerpark steht. "Wer darauf Platz nimmt, signalisiert anderen Menschen, dass er gerne ins Gespräch kommen möchte", sagt Pajam Rais-Parsi von der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept im Landratsamt. Die Idee dahinter sei, die Menschen mehr für das Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und die Möglichkeit für Gespräche zu schaffen.