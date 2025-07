Jetzt ist die beste Zeit, sich um die Ostereier zu kümmern

Anders als Weihnachten ist Ostern nicht schon mit wochenlangem Vorlauf allgegenwärtig, vielleicht auch deswegen, weil für diese Festzeit nicht so viel (Stichwort Geschenke) bedacht werden muss wie zu Weihnachten. Wer jedoch das ideale Osterei haben möchte, sollte nicht zu lange warten, wobei wir heuer sicherlich durch die US-amerikanische Eiernot etwas mehr dafür sensibilisiert sind als in anderen Jahren. Tatsächlich ist zwei Wochen vor dem Fest die beste Zeit, an die Ostereier zu denken. Die Sorge, dass ein Ei bis zu dem Tag, an dem es Osterhase bringt, zu alt oder gar faul ist, ist laut Bruder Daniel Felber, dem Leiter des Geflügelhofs im Kloster St. Ottilien, in der Regel unbegründet.

