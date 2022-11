Landkreis Landsberg

vor 50 Min.

Missbrauch im Sportverein? Jugendtrainer aus dem Kreis Landsberg vor Gericht

Plus Der Prozess gegen einen Jugendtrainer aus dem Kreis Landsberg beginnt. Er soll Mädchen vergewaltigt haben. Ein Deal zwischen den Verfahrensbeteiligten platzt vorerst.

Von Vanessa Polednia

Ermittlungen wegen sexualisierter Gewalt in einem Sportverein im Landkreis verunsicherten viele Eltern in den vergangenen Monaten. Nun hat die Hauptverhandlung gegen einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg vor dem Jugendschöffengericht in Augsburg begonnen. Was dem ehemaligen Jugendtrainer vorgeworfen wird.

