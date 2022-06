Kaltenberg: Mit dem Puls-Festival in die Freiluftsaison starten

Das Musikfestival auf Schloss Kaltenberg findet bald statt. So soll die Veranstaltung sozialer und grüner werden.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause hat die Festivalsaison begonnen. Im Landkreis Landsberg findet kommendes Wochenende das „Puls Open Air“-Musikfestival statt. Drei Tage lang, vom 9. bis 11. Juni, treten auf fünf Bühnen Bands auf, wird es Live-Podcasts und zahlreiche Workshops sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm geben, teilen die Veranstalter mit.

Puls ist das junge Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Dementsprechend dürften die Bands, Musiker und Künstlerinnen eher das junge Publikum ansprechen. Zu den Hauptattraktionen der Veranstaltung gehören unter anderem Casper und Juju, beide machen Deutschrap. Viele Bands stehen dann auf der Bühne.

Dazu gehören die Indie-Popband von Wegen Lisbeth, die Orsons und die erfolgreiche Augsburger Italo-Schlagerband Roy Bianco und die Abbrunzati Boys. Das weitere Programm im Überblick: Provinz, Easy Life, Remi Wolf, Mogli, Antje Schomaker, Ätna, 01099, Schmyt, Boloboys, MAJAN, Siegfried & Joy, Lola Young, Loi, Kaffkiez, Bruckner, Shelter Boy, Paula Hartmann, Badchieff, Lie Ning, Verifiziert, Umme Block, Lienne, Ennio, Mola, Cashmiri, Moon Mates.

Neben Party wird sich hier auch kritisch mit dem Thema Müll befasst

Neben dem üblichen Partyaspekt, haben sich die Veranstalter kritisch mit dem Thema Müll und den Emissionen, die Festivals normalerweise verursachen, auseinandergesetzt. Unter dem Motto „Gemeinsam, nachhaltig feiern“ arbeite man seit 2016 daran, sich in den Bereichen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit stetig zu verbessern, wie die Veranstalter betonen. „Bereits 2019 wurden Prozesse und Handlungsfelder identifiziert und ein Maßnahmenkatalog festgelegt, der 2020 umgesetzt werden sollte, aber aufgrund der Pandemie keine Anwendung fand“, bedauert das Team.

Mit dem Neubeginn nach zwei Jahren Abstinenz, legt man nun los.

Auf dem Puls Open Air ist in diesem Jahr mit dem „Green Energy Mill Tower” (GEM) zum ersten Mal eine CO2-neutrale Bühne. Die GEM-Stage ist energetisch komplett autark und versorgt sich selbst mit Solar- und Windenergie. Es handelt sich um ein internationales Projekt der Technischen Universität Eindhoven. Bands treten dort jedoch nicht auf: Für die Bühne geplante Programmpunkte sind Ausstrahlungen von Puls-Radio, Yoga- und Nachhaltigkeitsseminare und DJ-Auftritte.

Lesen Sie dazu auch

Erstmalig soll es am Ende des Festivals eine Klimabilanz und ein veganes Essensangebot für Mitarbeitende und die Bands an den Showtagen geben. In der Zukunftsschmiede bekommen Initiativen und NGOs rund um das Thema soziales Engagement und ökologische Nachhaltigkeit einen Platz, um ihre Themen interaktiv durch Workshops, Infostände und Mitmachaktionen zu platzieren. 2022 unter anderem mit dabei: Viva con Agua, Foodsharing oder Music Declares Emergency.

Auch in Sachen Barrierefreiheit und Anreise mit dem ÖPNV erfüllt das Festival wieder gewisse Standards: Vom Bahnhof Geltendorf steht den Gästen ein kostenloser, rollstuhlgerechter Busshuttle direkt zum Festivalgelände zur Verfügung.

Tickets und weitere Informationen findet man auf der Webseite pulsopenair.de