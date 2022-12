Kauferinger Ortsbus ist bald wieder kostenpflichtig

Plus Warum die Kauferinger Gemeinderäte noch keine endgültige Entscheidung zur Zukunft des Ortsbusses treffen können.

Der Ortsbus Kaufering wird wieder kostenpflichtig. Das hat der Kauferinger Gemeinderat kürzlich beschlossen. Zunächst sollte es in der Ratssitzung generell um die Zukunft des Ortsbusses gehen. "Doch der Vertrag läuft noch bis September 2024", erklärt Geschäftsführer Dominic Jödicke im Nachgang.