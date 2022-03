Kaufering: Soccerhalle wird als Erstanlaufstelle für Flüchtlinge eingerichtet

Der Kreis Landsberg rechnet mit der Ankunft von 250 Flüchtlingen aus der Ukraine pro Woche. Die Soccerhalle in Kaufering soll in Kürze als Erstanlaufstelle dienen.

Nach wie vor reißt der Flüchtlingsstrom von Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, und damit auch nach Bayern, nicht ab. Nun hat die Regierung von Oberbayern ihren Landkreisen die geplanten künftigen staatlichen Zuweisungen für die nächste Zeit konkret benannt. Für den Landkreis Landsberg am Lech bedeutet dies laut einer Pressemitteilung, dass ab kommender Woche jeweils 100 Personen pro Woche von München weiterverteilt werden und in Landsberg eintreffen werden.

Dazu kommen derzeit im Schnitt etwa 20 Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet über andere Wege in den Landkreis - beispielsweise mit dem Zug oder Auto. Dies bedeutet, dass die Landsberger Ausländerbehörde damit vor der Aufgabe steht, Unterkünfte für etwa 250 Personen pro Woche zur Verfügung zu stellen. Aktuell sind bereits 755 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Landsberg registriert.

In der Soccerhalle sollen 150 Plätze für Flüchtlinge entstehen

Die Regierung von Oberbayern hat die Landkreise und kreisfreien Städte gebeten möglichst schnell zusätzliche „Erstanlaufstellen“ zu schaffen. Das Landratsamt Landsberg wird deshalb bereits am Wochenende die ehemalige Soccerhalle in Kaufering mit 150 Plätzen bestücken. „Erstanlaufstelle“ bedeutet, dass die dort ankommenden Flüchtlinge innerhalb von 48 Stunden in andere Unterkünfte im Landkreis weiterverteilt werden sollen. Unterstützt wird das Landratsamt am Wochenende vom BRK Landsberg. (lt)

Info: Weiter Informationen, Fragen und Antworten zum Thema „Ukraine“ finden sich im Internet unter www.landratsamt-landsberg.de

Lesen Sie dazu auch