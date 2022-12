Kauferings Ex-Bürgermeister Klaus Bühler ist gestorben

Plus Klaus Bühler leitete über Jahrzehnte die Geschicke in der Marktgemeinde. Nun ist der Kauferinger Ehrenbürger im Alter von 78 Jahren gestorben. Wegbegleiter äußern sich.

Die von ihm geleiteten Sitzungen gingen gern bis Mitternacht und verliefen alles andere als langweilig: Über Jahrzehnte prägte Dr. Klaus Bühler als Kauferinger Bürgermeister sowie Gemeinde- und Kreisrat die Region wie kaum ein anderer Kommunalpolitiker. Kurz vor Weihnachten ist der Kauferinger Ehrenbürger nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben.