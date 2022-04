Landsberg

Kein Ersatzdienst, keine Katastrophe für Feuerwehr und THW in Landsberg

Kreisbrandmeister Benno Dierkes (an einer Sandsackfüllmaschine) betreute früher die Männer im Wehrersatzdienst.

Plus Mit der Wehrpflicht wird im Jahr 2011 auch der Ersatzdienst im Katastrophenschutz abgeschafft. Wie die Feuerwehr und das THW heute dazu stehen. Und was das für die Reservistenkameradschaft Landsberg bedeutet.

Von Vanessa Polednia

Benno Dierkes hat gedanklich schon einmal den gesamten Landkreis Landsberg unter Wasser gesetzt. Was sich zunächst nach einer seltsamen Freizeitbeschäftigung anhört, ist für den Fall der Fälle eine große Hilfe. Dierkes ist Kreisbrandmeister und Kreisjugendwart der 72 Feuerwehren im Kreis – und hat sich vielfach in der Theorie und Praxis mit dem Katastrophenschutz auseinandergesetzt. Seit 40 Jahren ist der 53-Jährige Mitglied der Feuerwehr und in Dießen aktiv. Auch seinen Wehrersatzdienst hat er damals im Katastrophenschutz absolviert. Er weiß, wie sehr die verpflichteten Helfer bei Feuerwehr und THW seit dem Ende der Wehrpflicht fehlen.

