Kein Lockdown – das ist für Landsbergs Einzelhändler die Hauptsache

Plus Einzelhändler im Kreis Landsberg sind froh, dass sie - anders als vor einem Jahr - durchgehend öffnen dürfen. Warum einige Lager dennoch leerer sind als sonst.

Die Zeit um Weihnachten ist für viele Geschäfte im Landkreis Landsberg die wichtigste des Jahres. Vor den Feiertagen kaufen die Menschen Geschenke, danach lösen sie Gutscheine ein, oder tauschen Produkte um. Dementsprechend war besonders am Montag, als sich sogar die Sonne blicken ließ, einiges los in der Landsberger Innenstadt. Vor einem Jahr war wegen des damals geltenden Lockdowns daran nicht zu denken. Im LT ziehen Einzelhändler Bilanz und erklären, inwiefern und warum sich das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden rund um die Feiertage verändert hat.