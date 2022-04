Das Robert-Koch-Institut meldet am Montag keine Corona-Neuinfektionen im Kreis Landsberg. Was der Grund dafür ist.

Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut 103 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg, am Sonntag 124. Und am Montag 0. Zudem keine Veränderung beim Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet). Kann das sein? Unsere Redaktion fragt beim Landratsamt nach.

"Das ist ein Fehler", sagt Landratsamts-Sprecher Wolfgang Müller auf Nachfrage unserer Redaktion. Am Sonntag seien vom Gesundheitsamt rund 50 Neuinfektionen an das Landesamt für Gesundheit gemeldet worden, das die Daten weiter an das Robert-Koch-Institut leitet. Daher seien die Zahlen, die am Montag veröffentlicht wurden, nicht richtig. Von allgemeinen Problemen beim Robert-Koch-Institut ist dem Landratsamt nichts bekannt.

Im Klinikum werden 16 Covid-19-Patienten behandelt

Am Sonntag lag der Inzidenzwert bei 847,8, der gleiche Wert wurde auch am Montag gemeldet. Stand Sonntag haben sich im Landkreis 39.385 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 37.140 gelten als genesen. Im Klinikum Landsberg werden laut Landratsamt aktuell 16 Covid-19-Patienten behandelt, davon eine Person auf der Intensivstation.

