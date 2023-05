Landkreis Landsberg

vor 33 Min.

Kinder entdecken bei Dornstetten die Tier- und Pflanzenwelt einer Wiese

Plus Das Mähwiesenprojekt bei Dornstetten läuft seit einem Jahr. Zeit für eine Bestandsaufnahme mit dem Lupentöpfchen.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Zugegeben: Es ist nach wie vor zu kühl für Mitte Mai. Aber wenigstens regnet es nicht bei der geführten Wanderung für Kinder und Jugendliche zu einem Mähwiesenprojekt bei Dornstetten. Den Kindern und Jugendlichen sollten vor allem die Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt deutlich gemacht werden, die das Projekt hervorbringt.

Den Schülerinnen und Schülern einer zweiten und einer siebten Klasse der Grund- und Mittelschule Fuchstal machte das vermutlich nichts aus. Sie waren wettergerecht gekleidet, etliche hatten ihre Füße in Gummistiefel gesteckt. Sehr vernünftig, denn schon der Weg zu den Mähwiesen, es handelt sich um "Frischwiesen", was eine Vorstufe von Feuchtwiesen ist, war teilweise sumpfig aufgeweicht. Dort angekommen, erhielten alle erst mal eine kleine Einführung von Monika Dubbert und Stephan Preinstorfer vom mit dem Projekt beauftragten Büro Egger in Klagenfurt. Grundsätzlich, sagte Monika Dubbert, sei die Landschaft immer im Wandel. "Der Mensch hat schon sehr lang Einfluss genommen. Tier- und Pflanzenarten nehmen zu oder ab.“ Weil eine Wiese heute immer früher und in immer kürzeren Abständen gemäht wird, können sich langsam wachsende Pflanzen nicht mehr entwickeln. Die Vielfalt gehe zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen