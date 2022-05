Landkreis Landsberg

vor 17 Min.

Kinderbetreuung: Was gegen den Platzmangel getan wird

Plus Nach der Schließung zweier Gruppen in der Einrichtung der Johanniter in Landsberg gibt es eine Lösung. Im Kreis sind generell deutlich zu wenig Plätze vorhanden.

Von Dominik Stenzel

Für viele Eltern war diese Nachricht ein Schock: Wegen Personalmangels mussten Anfang des Monats in der neuen Johanniter-Kindertagesstätte in Landsberg zwei Gruppen vorübergehend geschlossen werden. Inzwischen ist eine Lösung gefunden: Die Stadt wird die Trägerschaft der Einrichtung vorübergehend übernehmen. Wie ein Familienvater gegenüber unserer Redaktion schildert, hatte er auf eigene Initiative bereits zuvor einen neuen Platz für seinen Sohn gefunden. Überall im Landkreis fehlt es an Betreuungsplätzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

