Kinogruppe Rusch investiert langfristig in den Standort Penzing.

Die "Kinogruppe Rusch" mit ihrem Stammsitz in Aichach befindet sich weiter auf Expansionskurs. Insgesamt neun Cineplex-Kinos betreibt das Unternehmen derzeit, darunter auch das Cineplex in Penzing seit 2013, das, laut einer Pressemitteilung des Unternehmens, als eines der größten und modernsten Multiplexkinos in der Region neu gebaut wurde.

Nach knapp zehn Jahren erfolgreichem Kinobetrieb am Standort Penzing, geht die Kinogruppe Rusch nun den nächsten Schritt und übernimmt die Immobilie komplett vom vorherigen Bauherrn und Investor, der Brefa Bauunternehmungs GmbH.

Aichacher Unternehmen rüstet Kinos in der Region auf

„Da wir an die Stärke des Kinofilms auf der großen Leinwand glauben, sehen wir die Krise als Chance und wollen hiermit auch ein Signal setzen, indem wir langfristig und nachhaltig in die Zukunft am Standort Penzing investieren“, so Werner Rusch zu der Übernahme des Penzinger Kinos.

Alexander Rusch von der Kinogruppe Rusch (links) übergibt Penzings Bürgermeister Peter Hammer ein Buch zur Cineplex-Firmengeschichte. Foto: Susanne Schubert

Seit der Pandemie überholt die Familie durchweg die verschiedenen Kinos von Grund auf. So wurde im Cineplex Penzing bereits im vergangenen Jahr fast die komplette Bestuhlung erneuert und zum Teil durch Premiumsitze, wie Sofas und Liegen.

Als traditionsgebundenes Familienunternehmen übernehmen nun die zwei Söhne Alexander und Michael Rusch die Verantwortung über das neue Familienmitglied in Penzing. Die Gruppe ist positiv gestimmt für die Zukunft des Kinos, diesen Gedanken will die Geschäftsleitung mit der verbindlichen Erweiterung Ihres Unternehmens stärken und freut sich zusammen mit den Mitarbeitenden und Kinofans auf die kommenden Blockbuster im Winter wie Avatar 2. (AZ)