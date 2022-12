Kinsau: Winterdienstfahrzeug stößt mit Auto zusammen

Der Winter hat den Landkreis Landsberg im Griff. In Kinsau kollidiert ein Winterdienstfahrzeug mit einem Auto. Bei Hurlach kommt eine Autofahrerin von der Straße ab.

Zwei weitere durch die winterlichen Straßenverhältnisse mitbedingte Verkehrsunfälle hat am Samstagmorgen die Landsberger Polizei gemeldet. Am Freitag kam es in Kinsau gegen 8.10 Uhr zu einem Unfall, in den auch ein Winterdienstfahrzeug verwickelt war. Laut Polizei fuhr ein 48-Jähriger Mann mit einem Winterdienstfahrzeug auf der Apfeldorfer Straße in Kinsau. Beim Rechtsabbiegen übersah er den von links kommenden bevorrechtigten Pkw eines 18-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen, dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Hurlach: Auto überschlägt sich im Feld

Deutlich höher war der Sachschaden bei einem Unfall am Freitag gegen 9.30 Uhr auf der Straße zwischen Hurlach und Langerringen. Eine 18-Jährige aus dem Landkreis Augsburg verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Der Pkw überschlug sich daraufhin in einem angrenzenden Feld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. (AZ)

