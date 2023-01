Knappe Medikamente: Das sagen Apotheker und Kunden in Landsberg

Plus Der Medikamentenmangel spitzt sich auch in Landsberg weiter zu. Lieferengpässe lassen Apotheken und Patienten leer ausgehen. Wie damit umgegangen wird.

Leere Regale, verzweifelte Gesichter: Bereits vor ein paar Monaten wurde von Medikamenten berichtet, die aufgrund von Lieferengpässen ihren Weg bis in die Apotheken nicht schafften. Ein altes Thema. Doch das jetzige Ausmaß sei neu, sagt Marc Schmid, Eigentümer der Lech-Apotheke sowie der Marien-Apotheke am Landsberger Hauptplatz. Sein Computer listet rund 400 Medikamente auf, die fehlen und zugleich nicht oder nur beschränkt lieferbar sind – darunter cholesterinsenkende Statine, Blutdrucksenker wie Bisoprolol, diverse Codeintropfen, Aspirin und auch einige Psychopharmaka. Doch vor allem sind Fieber- und Schmerzmittel für Kleinkinder und Babys knapp.