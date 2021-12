Landkreis Landsberg

vor 57 Min.

Kreis Landsberg: Beim Booster-Impftag gibt es auch alkoholfreien Glühwein

Zehn Praxen machten beim „Booster-Impftag“ mit. Bei Dr. Steffen in Landsberg gab es zudem alkoholfreien Glühwein.

Plus In mehreren Praxen im Landkreis Landsberg werden am Sonntag Booster-Impfungen angeboten. Wie die Bilanz der Aktion ausfällt.

Von Dominik Stenzel

Im Landkreis Landsberg fand am Sonntag ein „Booster-Impftag“ statt – insgesamt beteiligten sich Praxen mit 14 Ärztinnen und Ärzten. Den Impfstoff stellte das Impfzentrum in Penzing zur Verfügung. Gegenüber unserer Redaktion zog Dr. Hans-Joachim Baumgartl, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Landsberg, eine erste Bilanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen