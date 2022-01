Kreis Landsberg: Betreiber von geschlossener Fahrschule wieder da

Plus Um eine Fahrschule aus dem Kreis Landsberg gibt es seit Monaten Spekulationen. Nun meldet sich der Inhaber zurück – und muss sich bald vor Gericht verantworten.

Eine alteingesessene Fahrschule aus dem Landkreis Landsberg bildete im vergangenen Jahr plötzlich nicht mehr aus. Das sorgte für großes Aufsehen, denn zahlreiche Fahrschülerinnen und Fahrschüler, die bereits viel Geld investiert hatten, konnten ihren Führerschein nicht weitermachen (LT berichtete). Nur mit der Unterschrift des Betreibers ist der Nachweis über geleistete Fahr- und Theoriestunden gültig und somit ein reibungsloser Wechsel zu einer anderen Fahrschule möglich. Der Mann tauchte jedoch lange Zeit ab. Nun hat sich der heute 60-Jährige aber offenbar zurückgemeldet – und muss sich bald vor Gericht verantworten. Seiner Frau wird wegen eines Drogendelikts der Prozess gemacht.