Kreis Landsberg: Corona-Inzidenzwert sinkt erneut

Den zweiten Tag in Folge sinkt der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch.

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Landsberg am Mittwoch 320 Corona-Neuinfektionen. Weil deren Zahl vor einer Woche höher lag, sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) allerdings von 1974,1 am Dienstag auf 1934,4 am Mittwoch.

Über 3000 Personen sind in Quarantäne

Wie das Landratsamt meldet, haben sich seit Beginn der Pandemie 22.068 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 18.933 gelten als genesen. Derzeit befinden sich 3013 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 177 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt unverändert bei 122.

Die aktuellen Belegungszahlen aus dem Landsberger Klinikum liefert das Landratsamt im Laufe des Vormittags. (lt)

