Kreis Landsberg: Ehefrau von Fahrschulbetreiber zu Haftstrafe verurteilt

Plus Eine 34-Jährige aus dem Landkreis Landsberg handelt mit Kokain und wird zu einer Haftstrafe verurteilt. Vor Gericht schildert sie ihre Probleme.

Vor dem Amtsgericht Landsberg ist am Freitag der Prozess gegen die 34-jährige Noch-Ehefrau eines Fahrschulbetreibers aus dem Landkreis fortgesetzt worden. Das Schöffengericht mit der hauptamtlichen Richterin Katrin Prechtel verurteilte die Frau wegen des unerlaubten Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln zu zwei Jahren und acht Monaten Haft.