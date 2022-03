Kreis Landsberg: Feuerwehren helfen ukrainischen Flüchtlingen

Flüchtlingsströme erreichen die Landeshauptstadt: Über 130 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis sind im Einsatz und helfen vor Ort.

Insgesamt 133 Mitglieder der Feuerwehren aus dem Landkreis Landsberg haben am Sonntag und Montag in München geholfen, die ukrainischen Flüchtlingsströme zu koordinieren. Wie Kreisbrandrat Johann Koller unserer Redaktion mitteilt, hat die Regierung von Oberbayern am Samstag beim Landsberger Landratsamt zwei Hilfeleistungskontingente angefordert.

Krieg in Ukraine: Freiwillige Feuerwehren aus Landkreis Landsberg in München im Einsatz

Feuerwehrmänner und -frauen aus den Wachen in Landsberg, Kaufering, Penzing, Egling, Scheuring, Prittriching, Windach, Eresing, Kinsau, Schwifting, Denklingen, Leeder, Apfeldorf, Oberdießen, Dießen, Utting und Geltendorf waren bis Montagabend in mehreren Schichten im Einsatz. Ihre Aufgabe war es, Flüchtlinge zu betreuen und nötige Infrastruktur vor Ort einzurichten. Auch haben die Feuerwehrleute anrückende Einheiten registriert und zugeteilt.

