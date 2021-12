Landkreis Landsberg

Kreis Landsberg: Geringer Fortschritt bei Erstimpfungen ist „erschreckend“

Im Landkreis Landsberg sind in den vergangenen Wochen viele Booster-Impfungen durchgeführt worden.

Plus In den vergangenen Wochen geht es vor allem mit den Booster-Impfungen im Kreis Landsberg voran. Deutliche Worte findet der Landsberger Arzt Wolfgang Weisensee.

Von Dominik Stenzel

„Geschafft! Seit dem 18. November wurden 30 Mio. Menschen in Deutschland geimpft“, schrieb der Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, am zweiten Weihnachtsfeiertag auf seinem Twitter-Account. Unsere Redaktion fasst zusammen, wie es in diesem Zeitraum mit den Impfungen im Kreis Landsberg vorangegangen ist. Deutliche Worte findet der Landsberger Notarzt Dr. Wolfgang Weisensee ob der geringen Nachfrage bei den Erstimpfungen.

