Kreis Landsberg: Gewinner des Kunstpreises steht fest

Seit 2016 ehrt der Landkreis Landsberg Künstlerinnen und Künstler. Der Preisträger des Jahres 2022 steht jetzt fest.

Der Gewinner des Kunstpreises 2022 steht fest. Der Kulturausschuss des Landkreises hat unter Beratung der Künstlergilde Landsberg und des RBK Oberbayern West über den neuen Preisträger abgestimmt. Seine großen Figuren aus Holz sind an vielen Orten im Landkreis zu sehen.

Der Kunstpreis des Landkreises Landsberg wurde im Jahr 2016 zum ersten Mal vergeben. Er wird an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die im Bereich der bildenden Kunst (zum Beispiel Malerei, Bildhauerei, Neue Medien oder Performance) besonders hervorragende Leistungen erbracht haben. Dieses Jahr wird der Kunstpreis zum sechsten Mal verliehen.

Der "Lauscher" steht vor der Musikschule in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Aus den insgesamt neun eingereichten Vorschlägen wurde der in Denklingen lebende Bildhauer Josef Lang ausgewählt. Die Werkstatt des früheren Dorfschreiners ist sein Atelier. Mit der Motorsäge arbeitet er dort seine Figuren aus zwei Tonnen schweren Eichenstämmen heraus. Das Thema „menschliche Figur“ fasziniert Josef Lang. Seinen Figuren gibt er Namen, hinter denen sich auch Menschen verbergen könnten: Helmut, Schreitender, Blauer Mann, Schauender, Herzträger, heißt es in einer Pressemeldung.

Viele seiner Arbeiten sind im Landkreis Landsberg bekannt: zum Beispiel in Landsberg die Bronze vor dem Stadtmuseum, der Traumtänzer vor der Isidor-Hipper-Turnhalle, die Brunnenanlage am Pater-Rupert-Mayer-Platz (zusammen mit Egon Stöckle), der Lauscher vor der Musikschule oder der Liccamann vor dem Verwaltungsgebäude der Stadt. In Kaufering befindet sich der Friedhofsbrunnen.

Die Verleihung des Kunstpreises findet voraussichtlich am 29. April im Landratsamt Landsberg statt, teilt das Landratsamt mit. (lt)

