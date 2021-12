Kreis Landsberg: Ist die 2G-Regelung verfassungswidrig?

Plus Der Landsberger ÖDP-Kreisvorsitzende Rainer Gottwald fordert, die 2G-Regel im Einzelhandel abzuschaffen. Der Höhepunkt der Corona-Welle ist in seinen Augen überwunden.

In den Augen von Rainer Gottwald, Kreisvorsitzender der ÖDP, ist der Höhepunkt der derzeitigen Corona-Welle im Landkreis Landsberg bereits seit Ende November überschritten. Deswegen fordert er nun, dass die 2G-Regelung im Einzelhandel sofort zurückgenommen wird. Auf der Internetseite des ÖDP-Kreisverbands möchte er die Menschen unter anderem mit einem eigenen Dashboard „aufklären“.