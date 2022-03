Landkreis Landsberg

10:54 Uhr

Kreis Landsberg: Ist es besser, der Ukraine aus der Ferne zu helfen?

In Hurlach wurde ein Lastwagen randvoll mit Hilfsgütern für die Menschen aus der Ukraine beladen.

Plus Die Hilfsbereitschaft im Kreis Landsberg reißt nicht ab. Laut BRK würden aber private Lieferungen die Arbeit der professionellen Einsätze eher behindern.

Der Krieg in der Ukraine dauert an – das Leid der Menschen wird von Tag zu Tag größer. Auch aus dem Landkreis Landsberg sind in den vergangenen zwei Wochen Spenden und unzählige Hilfsgüter im Land angekommen. Manche Bürgerinnen und Bürger organisieren sogar selbst Transporte ins Krisengebiet. Warum das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Privatpersonen von solchen Aktionen abrät.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen