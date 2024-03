Kreis Landsberg kauft Gemälde von Karl Witti an

Mit einem Porträt hat der Eresinger Künstler Karl Witti einst den Surrealisten Giorgio de Chirico geehrt. Das Gemälde ist jetzt in der Sammlung des Landkreises.

Der magische Blick des Surrealisten Giorgio de Chirico zieht den Betrachter in seinen Bann. Mit tiefem Atemzug scheint er den Duft der Rose einzuatmen, die ihm der Eresinger Künstler Karl Witti malerisch widmet. Ob Chirico während seiner Studienzeit an der Akademie der Bildenden Künste in München zwischen 1906 und 1909 auch im Landkreis Landsberg weilte, ist noch zu recherchieren. Aber die besondere Bedeutung des Gründers der „scuola metaphysica“ für Karl Witti erkennt man an dem flammenden Herz im Bild unten rechts.

Dieses besondere Gemälde ist laut einer Pressemitteilung jetzt für die Sammlung des Landkreises Landsberg aus dem Nachlass des im Jahr 2022 verstorbenen Künstlers angekauft worden. Das Bild ist Teil des 24-teiligen Zyklus „Gegenwelten – Reise in die Jugend“, in welcher der alternde Künstler rückblickend Protagonisten aus Literatur, Film und Musik mit einem Porträt ehrt. Diese Protagonisten ermöglichtem ihm als Schüler Anfang der 1960er-Jahre, als in den Köpfen mancher Lehrer laut der Pressemeldung noch braunes Gedankengut herumspukte, die Flucht in eine „Gegenwelt“.

Die Werkreihe wurde zum ersten Mal 2007 im Neuen Stadtmuseum Landsberg vorgestellt. Wie auch Chirico ist jedem Porträtierten mit virtuosem Strich ein „Blumenporträt“ zugeeignet, die der Kunsthistoriker Hartfrid Neunzert im Ausstellungskatalog treffend „Blumen des Nicht-Vergessens“ nennt. (AZ)

