vor 17 Min.

Kreis Landsberg: Kleiner Bub fällt in Bach und stirbt

Plus Im Kreis Landsberg ereignet sich im November ein schlimmer Unfall. Doch die Polizei berichtet nicht über die Geschehnisse. Warum die Öffentlichkeit in manchen Fällen nicht informiert wird.

Von Thomas Wunder und Dominic Wimmer

Es war ein tragischer Unfall: Ende November verschwindet ein rund eineinhalb Jahre alter Bub aus einer Gemeinde im Landkreis bei einem Familienspaziergang plötzlich. Kurze Zeit später wird er mitten im Ort in einem Bach gefunden. Das Kind lebt noch und schnell sind Ersthelfer und Rettungskräfte zur Stelle. Nach einigen Wochen in einem Krankenhaus stirbt der Bub jedoch an den Folgen seiner Verletzungen. Der Fall wirft Fragen auf, mit denen sich nun auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt. Und er wirft die Frage auf, warum die Polizei damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist.

