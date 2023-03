Kreis Landsberg könnte bei der Biomüllverwertung neue Wege beschreiten

Plus Der Biomüll aus dem Landkreis Landsberg könnte künftig in Augsburg entsorgt werden. Im Landratsamt sieht man darin mehrere Vorteile.

Der Biomüll der Landsberger Kommunen könnte bald bei der Abfallverwertung (AVA) in Augsburg verwertet werden. Im Raum steht die Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens mit weiteren Landkreisen. Welche Vorteile man sich dadurch erhofft.