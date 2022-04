Kreis Landsberg: So werden ukrainische Kinder in den Schulen integriert

Plus Das Schulamt äußert sich zu den Plänen im Kreis Landsberg. Wie die „Willkommensgruppen“ für ukrainische Kinder und Jugendliche funktionieren sollen.

Nach Angaben des Landsberger Schulamts, das für die 22 staatlichen Grundschulen und fünf Mittelschulen im Landkreis zuständig ist, haben vor den Osterferien bereits rund 50 ukrainische Schülerinnen und Schüler phasenweise am Schulbetrieb teilgenommen. Für rund 70 weitere sollen sogenannte „Pädagogische Willkommensgruppen“ geschaffen werden. Wie das Konzept funktioniert und wann mit dem Angebot begonnen werden soll.