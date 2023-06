Was Landwirte im Kreis Landsberg für die Artenvielfalt tun können

Mehr Wildnis in der Kulturlandschaft wagen. Ein Vorzeigeprojekt in Kaufering zeigt, wie das möglich ist.

Der Erhalt der Artenvielfalt ist wichtig für das Agrarökosystem. Deshalb gilt es, die kulturlandschaftlich geprägten Lebensräume zu pflegen und die Biodiversität zu fördern. Die Landwirtschaft ist dabei ein unverzichtbarer Partner. Hier setzt Wildlebensraumberater Tilo Scholze vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck mit seiner Arbeit an. Er berät Landwirte, Jäger, Verbände, welche Maßnahmen auf ihren Flächen möglich sind, um die Artenvielfalt zu erhalten, oder wo möglich zu verbessern. Ein Vorzeigeprojekt dazu gibt es in Kaufering.

Einer, der schon lange in Bezug auf Biodiversität aktiv ist, ist Johann Drexl. Sein Bio-Hof liegt in Kaufering am Rand der Landsberger Platte. „Zwischen den einzelnen Feldstücken gehören hier Hecken und Gehölzinseln rein und Verknüpfungslinien, die diese untereinander verbinden. Das ist wichtig für die Insekten und die Wildtiere“, erklärt der Landwirt und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Vor zwei Jahren hat Drexl einen Gehölzstreifen auf seiner Ackerfläche erweitert. „So eine Hecke bricht den Wind, bietet Schutz für viele Tierarten und wirkt sich positiv auf das Kleinklima aus“, sagt er und ergänzt: „Einen Teil des entgangenen Ertrags mache ich auf der Restfläche wett.“ Für das Anlegen der Hecke hätte er Fördermittel beantragen können, doch darum ging es ihm nicht – er handelt aus Überzeugung. Außerdem möchte er selbst entscheiden, was er in der Fläche anpflanzt und wie er die Anlage errichtet.

Johann Drexl auf seinem Feld südöstlich von Alt-Kaufering. Foto: Stephanie Millonig (Archivfoto)

Für die Anlage von neuen Landschaftselementen auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen, etwa neue Hecken und Feldgehölze mit Kleinstlebensräumen wie Lesesteinhaufen, Totholzstämmen, Sandschüttung oder Lehmkuhlen, stellt der Freistaat Bayern Fördergelder bereit. So entsteht demnächst eine neue Hecke von fast 400 Metern auf der Landsberger Platte, für die Landwirt Peter Thoma Flächen zur Verfügung stellt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Wildlebensraumberater Tilo Scholze angestoßen. Die Abwicklung der Förderung, Planung, Umsetzung und Überwachung liegt in der Hand des Landschaftspflegeverbands Landsberg. Die Kosten für das Pflanzgut, das Anlegen und Einzäunen sowie für die Planung werden zu 100 Prozent übernommen.

Vier Prozent der Ackerfläche müssen künftig stillgelegt werden

„Natur und Artenschutz hat schon einen hohen Stellenwert in der Landwirtschaft“, sagt Drexl, „ich weiß aber, dass wir mehr machen könnten und dass wir auch mehr darüber sprechen müssen, was wir alles machen.“ Er sei sich sicher, dass die Bereitschaft der Landwirte, Flächen für den Artenschutz abzugeben, steigen würde, wenn der Landwirt auch selbst darüber entscheiden könnte, wie er zukünftig mit Hecke oder den Blühstreifen verfahren kann. Ab dem kommenden Jahr sind die Landwirte verpflichtet, vier Prozent ihrer Ackerfläche stillzulegen. Es bietet sich an, auf diesen Flächen förderungsfähige Maßnahmen für den Artenschutz umzusetzen. Tilo Scholze hat einen ganzen Maßnahmenkatalog an der Hand, den er interessierten Landwirten, Verbänden oder Kommunen gerne vorstellt.

Eine besondere Form hat der Blühstreifen inmitten der Ackerfläche, den der Biobauer Johann Drexl angelegt hat. Den etwa acht Meter breiten Streifen hat Drexl mithilfe eines Pflugs in der Mitte erhöht. Diese für den Laien kaum wahrnehmbare Erhöhung von 30 bis 40 Zentimeter bringt einen messbaren ökologischen Mehrwert: Es entsteht dort ein Kleinklima, das den Spezialisten, Käfern und anderen Insektenarten, einen speziellen Lebensraum bietet. Daher auch der Name „Beetle Bank“.

Idealerweise wird dafür eine mehrjährige Saatgut-Mischung aus Gräsern, Wildkräutern und Leguminosen in der Regel mit der Hand ausgesät. Über mehrere Jahre hinweg verändert sich das Bild, bis sich eine stabile Mischung aus den oben genannten Pflanzengruppen einstellt. Da die Fläche nicht, wie üblich, jährlich gemäht wird, bieten in der kalten Jahreszeit abgestorbene Stängel und Gräser verschiedensten Kleinstlebewesen Schutz und einen Platz zum Überwintern. Diese Beetle Banks bieten aber auch Deckung für Hasen und Rebhühner und für Eulen und Wiesenweihen ein weiteres Jagdrevier. Drexl legte die Beetle Bank freiwillig und ohne Förderzuschüsse an. Wer eine ähnliche Maßnahme umsetzen möchte, dem bietet das neue Kultur- und Landschaftsprogramm der bayerischen Staatsregierung einen Anreiz. Mit rund 800 Euro pro Hektar wird die Maßnahme gefördert. (AZ)