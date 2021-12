Landkreis Landsberg

Kreis Landsberg: Was macht die Pandemie mit dem Glauben?

Im Landkreis Landsberg sind Gottesdienste in der Pandemie weniger gut besucht als zuvor. Unser Bild zeigt die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg.

Plus In den Kirchen im Kreis Landsberg gelten strenge Corona-Regeln. Die Besucherzahlen gehen zurück. Wie sich der Glaube durch die Pandemie verändert.

Von Dominik Stenzel

Im zweiten Pandemie-Jahr gelten in den Kirchen im Landkreis Landsberg weiter strenge Hygieneregeln. In vielen Gemeinden ist die Zahl der Besucherinnen und Besucher zurückgegangen. Doch auch sonst beeinflusst Corona die Arbeit der Pfarrer. Mit unserer Redaktion haben einige darüber gesprochen, wie sich der Glaube in den vergangenen Monaten verändert hat – und warum Verunsicherung nicht unbedingt negativ sein muss.

