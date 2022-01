Kreis Landsberg: Wieder mehr als 100 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Landsberg liegt wieder deutlich über 100. Warum sich der Inzidenzwert kaum ändert.

Das Robert-Koch-Institut meldet für Montag 129 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) bleibt aber nahezu gleich.

Vor einer Woche meldete das Robert-Koch-Institut für den Landkreis 130 Neuinfektionen, für diesen Montag 129. Deswegen ändert sich auch der Inzidenzwert nur gering, er stieg von 1034,5 am Sonntag auf 1035,4 am Montag. Seit Beginn der Pandemie haben sich 12.214 Personen mit dem Virus infiziert, 10.617 gelten als genesen. Wie das Landratsamt mitteilt, befinden sich aktuell 1479 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 635 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben.

Kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation

Im Klinikum in Landsberg werden nach Angaben des Landratsamts derzeit zehn Covid-19-Patienten behandelt. Sie alle befinden sich auf der Allgemeinstation. (lt)

