Kreis Landsberg: Zahl der Corona-Neuinfektion knapp unter 600

Bundesweit liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf Rekordhoch. Auch im Landkreis Landsberg steigt die Inzidenz deutlich an.

Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag bei den Corona-Neuinfektionen erstmals einen Wert über 250.000. Im Landkreis Landsberg werden 584 Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahl von 584 Neuinfektionen ist kein Rekordwert im Landkreis, wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. In den vergangenen Wochen wurden auch schon über 600 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) stieg von 1684,0 am Mittwoch auf 1850,1 am Donnerstag.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 26.726 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 23.329 gelten als genesen. Aktuell befinden sich 3275 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 109 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Im Klinikum in Landsberg werden derzeit laut Landratsamt 22 Covid-19-Patienten behandelt - 21 auf der Allgemeinstation und einer auf der Intensivstation. (lt)

