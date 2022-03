Kreis Landsberg: Zahl der Corona-Neuinfektionen über 500

Am Dienstag steigt der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg wieder deutlich an. Wie die Situation im Klinikum ist.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Dienstag 549 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg. Damit steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) von 1624,5 am Montag auf 1798,1 am Dienstag.

Nach Angaben des Landratsamts haben sich seit Beginn der Pandemie 25.911 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 22.882 gelten als genesen. Aktuell befinden sich 2907 positiv Getestete in Quarantäne, weitere 106 enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Bislang sind im Landkreis 122 Personen in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

So ist die Situation im Klinikum in Landsberg

Im Klinikum in Landsberg werden derzeit 21 Corona-Patienten auf der Allgemeinstation behandelt. Laut Landratsamt befindet sich eine Person auf der Intensivstation. (lt)

