Kreisjugendring hat Fragen zu Zeltplatz und Übernachtungshaus

Plus Der Kreisjugendring Landsberg hat heuer Grund zum Feiern. Doch auch mehrere Projekte beschäftigen die Mitglieder.

Zumindest bezüglich des geplanten Zeltplatzes am Windachspeicher gab es positive Signale bei der Frühjahrsvollversammlung des Landsberger Kreisjugendrings. Vor den 44 Delegierten der Jugendverbände im Alpenvereinsheim in Kaufering versicherte der stellvertretende Landrat Markus Wasserle ( SPD), dass noch heuer mit dem Bau begonnen werde und mit der Einweihung im kommenden Jahr zu rechnen sei. Noch nichts Näheres bekannt ist hingegen, ob und wann die Gruppen wieder das Jugendübernachtungshaus in Utting nutzen können. Es ist seit April vergangenen Jahres mit ukrainischen Familien belegt.

„Es steht außer Frage, dass die Flüchtlinge untergebracht werden müssen“, meinte Kreisjugendring-Geschäftsführer Stefan Ehle, aber man bräuchte das Haus dringend und es wäre schön, wenn ab Januar 2024 eine andere Lösung gefunden werden könnte. Bereits in der Vergangenheit, nämlich von November 2014 bis Frühjahr 2017, war das Haus in Utting mit Geflüchteten belegt worden. Der Zeltplatz dürfe auch nicht eine Alternative zum Jugendübernachtungshaus sein, meinte Ehle weiter, sondern man verstehe ihn als zusätzliches Angebot. Dem stimmte auch Markus Wasserle zu.

