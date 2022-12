Landkreis Landsberg

vor 52 Min.

Kreisverkehr an der LL22 zwischen Igling und Kaufering eröffnet

Plus Landrat Thomas Eichinger und Iglings Bürgermeister Günter Först eröffnen den neuen Kreisverkehr zwischen Igling und Kaufering.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Der Kreisverkehr an der LL22 zwischen Igling und Kaufering, der vor allem das Gewerbegebiet Igling II ordentlich an öffentliche Wege anschließen soll, ist für den Verkehr freigegeben. Die Kreisstraße LL22, die nicht nur ein wichtiger Anschluss zum Bahnhof Kaufering und ins Landsberger Industriegebiet Frauenwald ist, sondern auch Anbindung an die B17, kann wieder unbehindert genutzt werden.

