Kriminalitätsstatistik: Im Landkreis werden weniger Straftaten gemeldet

Generell lebt es sich im Landkreis Landsberg sicher. Negativer Ausreißer im Jahr 2023 ist ein tödlicher Familienstreit in einer Wohnung in Kaufering.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hat die Kriminalstatistik für das vergangene Jahr veröffentlicht. Bei den Straftaten ist im gesamten Gebiet ein Anstieg um 5,7 Prozent zu verzeichnen, wobei im Landkreis Landsberg ein gegenläufiger Trend zu beobachten ist. In den Zuständigkeitsbereichen der Polizeiinspektionen Dießen und Landsberg wurden demnach 2023 insgesamt 3715 Straftaten gemeldet – und damit 332 Fälle weniger als im Jahr zuvor. Martin Heinrich, stellvertretender Leiter der Dienststelle in Landsberg, ordnet die Ergebnisse gegenüber unserer Redaktion ein. Welche Art von Delikten sich häuft und warum er großen Wert auf Präventionsarbeit legt.

Die 3715 gemeldeten Straftaten im Landkreis Landsberg bedeuten im Vergleich zum Vorjahr einen prozentualen Rückgang von 8,2 Prozent. Auch gegenüber 2019 – dem Jahr vor der Coronapandemie – wurden weniger Delikte gemeldet (minus 4,4 Prozent). Die Kriminalitätsbelastung beläuft sich auf 2993 Straftaten (ohne ausländerrechtliche Verstöße wie Straftaten gegen das Aufenthalts- oder Asylgesetz) je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Im kompletten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord liegt diese Zahl bei 3494 Straftaten je 100.000 Einwohner.

Betrugsphänomene beschäftigen die Polizei im Kreis Landsberg

In der Sicherheitsbilanz führt die Polizei aufsehenerregende Ereignisse auf. Genannt wird dabei der Großbrand einer Gewerbehalle in Schondorf, bei dem Ende November ein Sachschaden in Höhe von acht Millionen Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Nach den bisherigen Ermittlungen könnte eine defekte Hobelmaschine den Brand ausgelöst haben. Für Entsetzen sorgte ein tödlicher Familienstreit in Kaufering. Im Juni kam es in der Wohnung ihrer Mutter zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei damals 34 und 41 Jahre alten Brüdern. In der Folge bewaffnete sich der Jüngere in der Küche mit einem Messer und stach auf den 41-Jährigen ein, der noch in der Wohnung verstarb. Die Tat sei augenscheinlich ohne Motiv im Affekt begangen worden, so die Polizei.

„Was große Verbrechen angeht, war es für uns bis auf ein paar Ausreißer angenehm ruhig“, bilanziert Martin Heinrich, Vizechef der Landsberger Polizei. Deren Dienstbereich war im vergangenen Jahr größer als aktuell: Zum 1. Januar 2024 wurden die Gemeinden Eresing, Windach, Hofstetten, Thaining, Vilgertshofen, Reichling, Rott und Apfeldorf der Inspektion in Dießen zugeordnet.

Martin Heinrich ist stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Wie ist der generell recht deutliche Rückgang an Straftaten im Kreis Landsberg zu erklären? Heinrich verweist auf eine „unglaublich motivierte Truppe“ in Landsberg, die auch in der Präventionsarbeit viel tätig sei. „Wenn gute Präventionsarbeit geleistet wird, werden weniger Straftaten angezeigt – gerade im Bereich Betrug.“ Dennoch machten ganz unterschiedlich geartete Betrugsphänomene – Heinrich nennt etwa den Enkeltrick, Anrufe falscher Polizeibeamter sowie Betrugsmaschen über WhatsApp oder per SMS – einen großen Anteil der gemeldeten Straftaten aus. Angestiegen seien auch die Fälle von Diebstählen. Zu beachten ist laut Heinrich in diesem Zusammenhang, dass Geschäfte ein verstärktes Augenmerk darauf hätten. Dementsprechend komme es auch vermehrt zu Anzeigen. Auch das sei mitunter ein Ergebnis der Präventionsarbeit der Polizei.

Die Aufklärungsquote ist leicht gestiegen

Geklärt worden seien im Landkreis Landsberg im vergangenen Jahr 2501 Delikte, heißt es in der Statistik. Die Aufklärungsquote liegt damit bei 67,3 Prozent, was gegenüber dem Jahr 2022 einen Anstieg um gut einen Prozentpunkt bedeutet. „Das ist ein sehr guter Wert, mit dem wir sehr zufrieden sind“, sagt Martin Heinrich. Die recht hohe Aufklärungsquote führt er zum einen auf die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück. Zum anderen würden diese gut beschult und mit dem benötigten Know-how ausgestattet. Nach wie vor gibt es aber auch Delikte, bei denen die Aufklärung mit Schwierigkeiten verbunden ist. Beispielhaft kommt Heinrich auf die im Landkreis immer wieder vorkommenden Diebstähle von Fotovoltaik-Anlagen zu sprechen. Diese seien mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden, und es steckten kriminelle Strukturen dahinter. Oft verschwinden die Täter laut Heinrich mit ihrem Diebesgut innerhalb kürzester Zeit ins Ausland.

„Wir können zeigen und sagen: Bei uns ist es tatsächlich sicher, zu leben“, sagt Martin Heinrich bezogen auf den Kreis Landsberg. Der Sicherheitsstandard werde durch die gute Kooperation mit den Behörden und Kommunen – der Polizeivize spricht von einem „kurzen Draht zueinander“ – weiter erhöht.