Kripo Fürstenfeldbruck warnt vor Telefonbetrügern in der Region

Mit Informationen zum Privatleben versehen, können Telefonbetrüger äußerst überzeugend sein. Das zeigt auch ein verherrender Fall aus Starnberg.

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck, die auch für den Landkreis Landsberg zuständig ist, wieder zu mehreren Call-Center-Betrugsversuchen. In einem Fall entstand ein Gesamtschaden von 60.000 Euro.

Am Mittwoch, 31. August, gegen 10 Uhr wurde ein Ehepaar aus Starnberg von einer angeblichen Mitarbeiterin der deutschen Botschaft in Italien angerufen. Diese gab vor, dass die Tochter des Rentnerpaares, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, weshalb sie festgenommen wurde. Nur durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000 Euro könne sie einer Gefängnisstrafe entgehen.

Da die Tochter tatsächlich aktuell in Italien wohnt, glaubten die Rentner der Betrügerin diese Geschichte. Während die Ehefrau auf Anweisung nach München fuhr, um sich polizeilich vernehmen zu lassen, erschien ein weiterer Betrüger vor dem Haus der Opfer und ließ sich von dem Rentner Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich aushändigen. Die 74-Jährige wartete inzwischen am Treffpunkt auf einen Polizeibeamten, um ihre Aussage zu tätigen. Als dieser nicht erschien, bemerkte sie den Schwindel und erstattete schließlich – leider zu spät – bei einer Polizeiinspektion in München Strafanzeige.

Kripo Fürstenfeldbruck warnt vor Telefonbetrügern

Die Polizei möchte erneut darauf hinweisen, dass sich Polizeibeamte oder Staatsanwälte niemals telefonisch bei Angehörigen melden, um Kautionszahlungen zu fordern. Wer solche Anrufe erhält, soll sofort auflegen und den Notruf wählen oder dies persönlich mit Angehörigen besprechen.

Weitere Verhaltens-Tipps und Hinweise zu der Betrugsmasche findet man auf der Website für Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. (AZ)

Lesen Sie dazu auch