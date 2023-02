Künftig gibt es weniger Veranstaltungen bei den Kreiskulturtagen

Plus Annunciata Foresti bleibt Beauftragte für die Landsberger Kreiskulturtage. Für die kommende Ausgabe kündigt sie Änderungen an.

In den Jahren 2017, 2019 und 2022 war Annunciata Foresti bereits mit der künstlerischen Leitung der Kreiskulturtage betraut. Der Kulturausschuss des Landsberger Kreistags hat nun einstimmig beschlossen, dass die Dießenerin bis September 2025 weitermachen soll. Für die kommende Ausgabe kündigt sie einige Änderungen an.