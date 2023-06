Vogeltränken in Gärten helfen bei Hitze und Trockenheit

Nicht nur Menschen leiden unter Hitze und Dürre. Die LBV-Kreisgruppe Landsberg möchte Vögeln helfen.

Sommer, Hitze, Dürre: Da kommt Durst auf. Aber nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Vögeln, Insekten und anderen Tieren. Pfützen werden wegen Flächenversiegelung und Trockenheit immer weniger, auch sind Flüsse und Bäche nicht für alle Tiere erreichbar. Die LBV-Kreisgruppe Landsberg ruft Privatpersonen, Sportvereine und Firmen daher dazu auf, Vogeltränken aufzustellen.

Auf den Grundstücken könnten flache Wasserschalen, am besten mit genügend Abstand zu Gebüsch oder Hecke, wo heranschleichende Katzen von den Vögeln rechtzeitig bemerkt werden können, bereits helfen. „Mit wenig Aufwand kann hier viel Gutes erreicht werden“, so Eva Krüger, Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Landsberg. „Es reicht ein Blumentopf-Untersetzer, in den man am besten einen Stein legt. So gibt es einen Sitzplatz für Vögel und Insekten und die Schale wird nicht so leicht vom Wind weggeweht oder umgestoßen.“

Natürlich müsse das Wasser täglich gewechselt werden, damit sich über die Wasserstelle keine Krankheiten verbreiten. Als Belohnung winkt die Möglichkeit, Vögel beim fröhlichen Bad zu beobachten. (AZ)

