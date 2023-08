Landkreis erlässt Katzenschutzverordnung für vier Gemeinden

Verwilderte Hauskatzen im Kreis Landsberg leiden unter Hunger und Krankheiten. Mehrere Maßnahmen sollen ihre Situation verbessern.

Im Mai und Juni debattierten alle Gemeinderäte im Landkreis und der Landsberger Stadtrat über Sinn und Nutzen einer Katzenschutzverordnung. Jetzt hat das Landratsamt bekannt gegeben, dass ab dem 1. August eine Katzenschutzverordnung in Denklingen, Penzing, Egling und Utting in Kraft tritt. Mit dieser Verordnung sollen Maßnahmen ergriffen werden, um den Schutz und das Wohlbefinden von frei lebenden Katzen in der Region zu verbessern.

Seit geraumer Zeit versuchen Tierschutzvereine und Betroffene, auf das Leiden verwilderter Hauskatzen aufmerksam zu machen. Die Lösung des Problems ist für sie die Kastration aller frei laufenden Katzen. Andrea Mittermeir und ihre Mitstreiterin Andrea Wagner vom Verein „Katzen Tatzen“ betreuen auch im Landkreis Landsberg die Streuner, die unter der Vernachlässigung leiden. Dafür fangen sie die Katzen an bekannten Hotspots wie Scheunen ein und lassen sie beim Tierarzt kastrieren, um eine weitere unkontrollierte Vermehrung zu vermeiden. Umso mehr wünschen sich Tierschutzvereine eine ganzheitliche Verordnung, die sich über den kompletten Landkreis erstreckt. Doch die meisten Gemeinderäte und auch der Landsberger Stadtrat entschieden sich anders, lediglich in Denklingen, Penzing, Egling und Utting tritt nun die Katzenschutzverordnung in Kraft.

Frei laufende Katzen müssen kastriert werden

Ein zentraler Bestandteil der Katzenschutzverordnung ist die Einführung einer Kastrationspflicht für frei laufende Katzen, teilt das Landratsamt mit. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, unkontrollierte Vermehrung zu verhindern und somit das Leid herrenloser Tiere zu minimieren. Die Kastrationspflicht werde schrittweise umgesetzt. Es gelte eine Übergangsfrist von sechs Monaten, um allen Katzenhaltern ausreichend Zeit zu geben, die notwendigen Schritte einzuleiten. Überdies sehe die Verordnung vor, dass Katzenhalter ihre Tiere registrieren lassen müssen. Durch die Registrierung wird eine bessere Identifizierung von Katzen ermöglicht, was im Falle von Verlust oder Fund eines Tieres von großer Bedeutung ist, so das Landratsamt.

Die Katzenschutzverordnung ist veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 34 des Landkreises Landsberg vom 28. Juli 2023 und auf der Internetseite des Landratsamts abrufbar unter www.landratsamt-landsberg.de. Dort gibt es auch einen Flyer (PDF) mit den wichtigsten Informationen. (AZ)

