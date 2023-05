Landkreis Landsberg

Landkreis finanziert Schulbus für Flüchtlingskinder am Fliegerhorst

Plus Kinder von Geflüchteten und Asylbewerbern am Fliegerhorst werden mit einem Schulbus zur Grundschule nach Penzing gebracht. Die Unterkunft soll erweitert werden.

Am Fliegerhorst in Penzing sind momentan 430 ukrainische Geflüchtete und Asylbewerber untergebracht, darunter 54 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Damit sie sicher zur Grundschule in Penzing – und wieder zurück – kommen, finanziert der Landkreis Landsberg nach einem einstimmigen Beschluss des Kreisausschusses für die 1,8 Kilometer lange Strecke nun einen zusätzlichen Schulbus. In der Sitzung werden aber auch Bedenken geäußert.

Wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht, besteht für Kinder von Geflüchteten und Asylbewerbern im schulpflichtigen Alter drei Monate nach Zuzug eine Schulpflicht. Bisher machte der Schulbus von Schwifting nach Penzing Halt am Fliegerhorst, inzwischen sind dessen Kapazitäten jedoch ausgereizt. Es braucht also einen zusätzlichen Bus. Eine Beförderungspflicht für die Gemeinde besteht nur dann, wenn die Wegstrecke länger als zwei Kilometer ist. Aufgrund der abseitigen Lage des Fliegerhorsts und aus Gründen der Integration rät die Landkreisverwaltung jedoch zu einem Bustransport. Es wäre zu befürchten, dass einige Kinder die Schule tendenziell nicht besuchen würden, wenn sie den Weg zu Fuß zurücklegen oder von ihren Eltern gebracht werden müssten.

