Landkreis Landsberg

Landkreis Landsberg: An der Impfpflicht scheiden sich die Geister

Plus Ab Mitte März gilt im Kreis Landsberg eine einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Doch es gibt offene Fragen. Kontrovers diskutiert wird eine allgemeine Impfpflicht.

Von Dominik Stenzel

Die Diskussion um eine Corona-Impfpflicht nimmt Fahrt auf. In der vergangenen Woche wurde das Für und Wider einer für die Allgemeinheit gültigen Regelung erstmals im Bundestag diskutiert. Dem Landsberger Landrat Thomas Eichinger ( CSU) bereitet derweil die ab Mitte März vorgesehene einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht in der Pflege Sorgen, wie er jüngst in einer Presserunde sagte (LT berichtete). Bei der Umsetzung sind außerdem noch viele Fragen offen. Wie positionieren sich Einrichtungen und Verbände in der Debatte? Unsere Redaktion hat sich umgehört.

