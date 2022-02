Landkreis Landsberg: Der ehemalige Kreisbrandrat Franz Ströbl ist tot

Plus Der ehemalige Landsberger Kreisbrandrat Franz Ströbl ist gestorben. Der Fuchstaler wurde 69 Jahre alt.

Franz Ströbl setzte sich im Landkreis Landsberg lange Zeit ehrenamtlich zum Wohle der Feuerwehren ein. Von 1992 bis 2007 war der Feuerwehrler vom Lechrain als Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektor und schließlich als Kreisbrandrat tätig. Nun ist Ströbl im Alter von 69 Jahren gestorben.