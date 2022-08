Landkreis Landsberg

vor 50 Min.

Landkreis Landsberg: Ein bisschen wie bei der Tour de France

Auf dem Landsberger Hauptplatz startet am 21. August im Rahmen der European Championships das Radrennen der Frauen, die Strecke in Landsberg führt auch durch den Hinteranger. In Dießen wird eine große Fanmeile organisiert.

Plus Im Rahmen der European Championships München startet das Straßenradrennen der Damen in Landsberg. Los geht es im frisch sanierten Hinteranger. In Dießen findet eine Fanmeile mit viel Programm statt.

Von Margit Messelhäuser

Spektakuläre Bilder waren in den vergangenen Wochen von der Tour de France der Rennradfahrer im Fernsehen zu sehen. Im August gibt es ein bisschen von diesem Flair in Landsberg: Am Sonntag, 21. August, erfolgt auf dem Hauptplatz der Start für die Europameisterschaft der Damen im Straßenradsport. Seit Jahrzehnten findet damit im Landkreis erstmals wieder ein Radrennen statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen