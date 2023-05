Landkreis Landsberg eröffnet die Freibadsaison

Der Landkreis Landsberg öffnet seine Freibäder. Es kann bis in den späten Abend geschwommen werden.

Im Landsberger Inselbad können die Schwimmerinnen und Schwimmer bereits seit 1. Mai ihre Bahnen ziehen. Jetzt kündigt der Landkreis an, seine Freibäder in Kaufering, Greifenberg und Thaining zu öffnen.

Am Sonntag, 14. Mai, beginnt auch in den Freibädern in Greifenberg, Thaining und Kaufering die Sommersaison eröffnet. So sind die Öffnungszeiten:

Sommerbäder Thaining und Greifenberg , täglich von 9 bis 20 Uhr;

Thaining und , täglich von 9 bis 20 Uhr; Lechtalbad Kaufering Naturfreibad, Montag bis Freitag, 9.30 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag/ Feiertag , 8 bis 20 Uhr;

Naturfreibad, Montag bis Freitag, 9.30 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag/ , 8 bis 20 Uhr; Lechtalbad Hallenbad, Montag bis Mittwoch, 9.30 bis 21.30 Uhr, Donnerstag und Freitag, 9.30 bis 22.30 Uhr, Samstag/Sonntag/ Feiertag , 8 bis 22.30 Uhr, Frühschwimmen im Hallenbad, Montag bis Freitag, 6.30 bis 7.30 Uhr;

Hallenbad, Montag bis Mittwoch, 9.30 bis 21.30 Uhr, Donnerstag und Freitag, 9.30 bis 22.30 Uhr, Samstag/Sonntag/ , 8 bis 22.30 Uhr, Frühschwimmen im Hallenbad, Montag bis Freitag, 6.30 bis 7.30 Uhr; Lechtalbad Sauna, täglich 9 bis 23 Uhr (Damensauna immer donnerstags außer an Feiertagen).

Alle Informationen zu den drei Landkreisbädern (Preise, Angebote, Aktionen, Kurse) unter www.lechtalbad.de. (AZ)

