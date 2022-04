Landkreis Landsberg: Gute Nachrichten in Sachen Geflügelpest

Geflügelhalter im Landkreis Landsberg müssen wegen der Geflügelpest nicht mehr aufstallen. Allerdings gibt es noch keine komplette Entwarnung.

Die Aufstallungspflicht für größere Betriebe entlang des Lechs, die wegen der Geflügelpest galt, endet am 30. April. Das geht aus einer am Dienstag, 26. April, verschickten Pressemitteilung des Landratsamtes Landsberg hervor. Das Veterinäramt hat demnach alle betroffenen Betriebe diesbezüglich persönlich informiert. Seit dem 4. Februar 2022 mussten alle Geflügelhalter mit mehr als 50 Hühnern, die diese im näheren Umfeld entlang des Lechs halten, ihre Tiere im Stall lassen. Zuvor war der Ausbruch der Geflügelpest bei insgesamt fünf am Lech aufgefundenen Schwänen sowie einer Wildgans amtlich bestätigt worden.

Der Hauptzug der Wasservögel sei mittlerweile weitgehend abgeschlossen, erläutert der Leiter des Veterinäramtes, Dr. Michael Veith. Auch seien nach einem letzten Fund am Lech in Hurlach Ende Februar keine weiteren Virusnachweise aufgetreten. „Das Veterinäramt beobachtet die Vogelgrippe-Situation sehr genau.“, so Veith. Im Falle weiterer Virusnachweise müsse die Stallpflicht aber notfalls erneut angeordnet werden.

Ausbreitung der Geflügelpest ist weiterhin nicht auszuschließen

Das Veterinäramt weist darauf hin, dass im aktuellen Geflügelpestgeschehen das Risiko einer Ausbreitung bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf Geflügel und gehaltene Vögel im Landkreis Landsberg weiterhin nicht auszuschließen ist und durch das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) weiterhin als hoch eingestuft wird.

Das Veterinäramt im Landratsamt Landsberg erklärt, dass zum Schutz der Tiere weiterhin verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel gelten. Ein entscheidender Punkt zum Schutz der Tiere bestehe vor allem in der Einhaltung des Verbots, die Tiere im Freien zu füttern. Gerade zu dieser Jahreszeit würden Wildvögel wieder verstärkt nach Futterplätzen suchen und so ungewollt mit Hausgeflügel in direkten Kontakt kommen. Einzelheiten der geltenden Biosicherheitsmaßnahmen sind der weiterhin geltenden Allgemeinverfügung vom 8. Dezember 2021 zu entnehmen.

Der Erreger vom Subtyp H5N1, der seit Herbst 2021 in Deutschland nachgewiesen wurde, gilt als ungefährlich für den Menschen. „Es gilt weiterhin die Tiere sorgfältig zu beobachten“, so Amtstierarzt Dr. Veith. „Sterben in kleinen Geflügelhaltungen mit bis zu 100 Tieren innerhalb von 24 Stunden drei oder mehr Tiere, wenden Sie sich umgehend an Ihren Haustierarzt. Achten Sie auch auf einen starken Rückgang von Futter- oder Wasseraufnahme, ebenso wie eine deutliche Verminderung der Legeleistung.“ (lt)

